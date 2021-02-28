Мнение: Кто займет место Дональда Трампа?

28.02.2021, 21:00, Новости дня

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Во Флориде проходит конференция, которая определит стратегию республиканцев по возвращению во власть. Там впервые после отставки выступит Дональд Трамп, а экс-госсекретарь Майк Помпео уже выступил, подогрев слухи о своих президентских амбициях. Однако эксперты указывают, что место Трампа, вполне возможно, займет другой политик, Рон Десантис, фамилия которого малоизвестна в России, но теперь гремит в США.

Майк Помпео выступил на консервативной республиканской конференции CPAC (The Conservative Political Action Conference) в Орландо и призвал собравшихся быть «элитным спецназом», защищая свои идеи не только в политике, но и в повседневной жизни, например, на родительских собраниях в школах.

«Я буду с вами в этой борьбе», – передает РИА «Новости» слова Помпео. «Когда я слышу, как либералы говорят, что им нужна сильная Америка, я с сожалением осознаю, что они ее подрывают», – добавил бывший госсекретарь.

Бывший глава внешнеполитического ведомства США также обвинил администрацию нового президента Джо Байдена в ослаблении американской экономики и предоставлении преимуществ Китаю, осудил готовность «извиняться» перед Ираном и оплачивать создание Тегераном ракет, раскритиковал прекращение строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, подчеркнув, что тем самым Белый дом «уничтожил 10 тыс. рабочих мест».

«Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего», – цитирует его выступление ТАСС.

CPAC считается местом для демонстрации президентских амбиций потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах 2024 года. На ней уже выступил ряд ведущих консервативных политиков, а в качестве хэдлайнера мероприятия заявлен Дональд Трамп. Эта речь станет его первым публичным выступлением после ухода из Белого дома.

Ожидается, что Трамп призовет собравшихся к единству и не будет раскалывать республиканцев, как прогнозировали некоторые политологи. То есть не будет создавать свою партию, несмотря на поддержку этой идеи в среде консервативных избирателей. Как следствие, воздержится он и от заявления о намерениях участвовать в выборах-2024. После штурма Капитолия и связанных с ним событий если такое решение и будет принято, то позднее – в зависимости от промежуточных итогов правления Байдена и результатов «смотра» альтернативных претендентов на республиканскую номинацию.

Как отмечает The Daily Telegraph, речь Помпео вновь подогрела слухи о том, что бывший госсекретарь намерен претендовать на кресло своего бывшего начальника – Трампа. Ранее, сразу после окончания полномочий предыдущего президента, Помпео начал обратный отсчет до новых выборов в своем Twitter: «1 384 дня». Твит стал вирусным – за 4 часа запись собрала 67,2 тысяч лайков, 12,9 тысяч репостов и 17,8 тысяч комментариев.

Однако, по мнению российских специалистов по США, Помпео почти не имеет шансов стать следующим президентом. «У него нет такой популярности и поддержки в партии, нет харизмы, недостаточно самобытности. Помпео – типичный представитель Движения чаепития 2009 года. Как и многие, он попал в Конгресс, влюбился в Трампа, и сделал себе карьеру. Но среди таких людей есть действительно интересные личности, и Помпео далеко не самый яркий из них», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Это видно даже по тому, как он «рекламировал» себя в своей речи: ссылаясь только на опыт работы госсекретарем, Помпео приписывал себе отчасти чужие успехи. Например, он говорил о достижениях во внешней политике, но ведь это были победы и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. При этом ни о своем опыте конгрессмена, ни о других этапах карьеры им не было сказано ни слова. Выступление Помпео звучало в тональности «я верный солдат партии, вы можете на меня рассчитывать», а не «я ваш лидер, выберете меня президентом», – подчеркнул эксперт.

Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что у Майка Помпео есть амбиции, и он будет всячески их выпячивать. В последние дни президентства Трампа он показывал свою лояльность ему, делая тем самым кивок в сторону трампистского электората, а на посту госсекретаря успел сформировать себе некое внешнеполитическое дипломатическое резюме, что тоже неплохо для будущего кандидата в президенты. При этом его кандидатура не вызывает особого энтузиазма», – считает он.

Дудаков напомнил, что опросы общественного мнения дают Помпео поддержку на уровне пары процентов, «Что вполне объяснимо – в нем нет ничего интересного. До того, как стать главой Госдепа, Помпео был малоизвестным конгрессменом от Каназаса и ничем особенным похвастаться не может», – рассказал политолог.

В качестве более вероятного кандидата на пост президента США в 2024 году он назвал губернатора Флориды Рона Десантиса, известного своей приверженностью трампизму и политикой крайне мягких антикоронавирусных мер внутри своего штата.

«Десантис находится в очень хороших отношениях с Трампом и при этом противопоставляет себя всему, что олицетворяет Джо Байден. В своей речи он назвал Флориду «оазисом свободы» в Америке. Там недавно был принят закон о праве любого жителя штата судиться с крупными IT-корпорациями в случае незаконной блокировки аккаунта. Там не было жесткого карантина, штат уже полностью открыт, наблюдается низкий уровень госпитализации и восстановление экономики», – перечислил Дудаков.

«Рон Десантис – воплощение здравого подхода к работе в условиях пандемии, который явно контрастирует с жесточайшими ограничительными мерами в либеральных штатах. У него хорошие показатели общественной поддержки, и он с огромной долей вероятности пойдет на следующие праймериз внутри партии», – убежден он.

Дмитрий Дробницкий тоже отметил максимальную идеологическую схожесть Десантиса и Трампа: «Он прямо говорит – я такой же, как Трамп».

«Рон Десантис интересный и яркий человек, опора республиканской критики ограничительных антикоронавирусных мер Демократической партии. В этой области он просто звезда как губернатор штата, где дела шли не лучшим образом, но тем не менее школы открыты, бизнес работает и стала возможной сама очная конференция CPAC, в то время как в других штатах невозможно выйти на улицу без крайней необходимости. В первый день конференции Десантис приветствовал всех собравшихся, и было понятно, что он один из новых лидеров партии с правопопулистской повесткой», – заключил политолог.

Сейчас Десантису 42 года. До избрания губернатором в 2019-м, он пять лет был депутатом Палаты представителей от этого штата. Политик учился Йеле и Гарварде, проходил службу в ВВС США, а общенациональную известность приобрел на критике расследования о «сговоре Трампа с Москвой» и «вмешательстве РФ в американские выборы».