 

Иран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке

28.02.2021, 21:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке, информирует The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Дипломаты полагают, что таким образом Тегеран попытался «получить рычаги воздействия на будущих переговорах», передает РИА «Новости».

Ранее МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов вести переговоры с Ираном, но не удовлетворить его требования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / “Хочется уже ходить без боли”. Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости

06.10 / Крупный бизнес против запрета протоколов шифрования сайтов

20.10 / На Украине решили ввести новый налог

18.08 / Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

24.02 / “Обсуждали в партийном чате, Шмыгаля высмеяли”. Качура рассказал о реакции “Слуги народа” на фото Уруского с Кадыровым

10.12 / “Укрзалізниця” планирует увеличить цены на билеты в следующем году

09.07 / Открыт новый класс безопасных анальгетиков

31.01 / Пресс‑секретаря Навального задержали в спецприемнике по делу о нарушении карантина

06.01 / Недорогой кроссовер Renault представят 28 января

13.01 / Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска