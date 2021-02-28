Иран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке

28.02.2021, 21:00, Новости дня

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Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке, информирует The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Дипломаты полагают, что таким образом Тегеран попытался «получить рычаги воздействия на будущих переговорах», передает РИА «Новости».

Ранее МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов вести переговоры с Ираном, но не удовлетворить его требования.