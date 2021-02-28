Мнение: Будни киберпанка

28.02.2021, 20:52, Разное

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В Нью-Йорке полицейские вывели собак-роботов на патрулирование улиц. Оружия псам пока не дают, зато у них есть камера, которая здорово пригодится, когда полицейские снова случайно отправят в Ваканду какого-нибудь представителя угнетённых меньшинств.

Также робот по кличке «Дигидог» умеет разведывать обстановку. Он может зайти в подозрительный дом, чтобы посмотреть, прячутся ли там грабители, и вооружены ли они. Пса, как ясно по его внешнему виду, делает знаменитая «Бостон Динамикс». Стоит он дорого, но всяко дешевле, чем медицинская помощь раненому офицеру полиции:

https://www.fontanka.ru/2021/02/24/69781997/

https://www.youtube.com/watch?v=-d3gS2JDj44

Две страны — две весны. Пока в России киберлуноход от Яндекса ёрзает колёсами в сугробах, пытаясь поскорее доставить горячую пиццу, в США хищные роботы уже разминают конечности, надеясь вскоре присовокупить к видеокамере или тазер, или даже полноценный боевой ствол.

Я как раз под это дело начал стримить «Киберпанк 2077». Критики напрасно ругали игру, сделана она весьма неплохо. Или, точнее, ругали её не напрасно, однако большую часть претензий к «Киберпанку» вполне можно применить и к предыдущему хиту студии, к «Ведьмаку». Помните, у Гоголя — «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича…». Вот так сейчас и с играми. Если бы взять сюжетку из «Ведьмака», да добавить боёвку из «Мордхау», да навесить систему прокачки из «Фоллаута»…

Впрочем, жаловаться глупо. Всего лишь десять лет назад, в 2011 году, вышел «Деус Экс ЧР». Разница между «Киберпанком 2077» и «Деус Экс 2027» — колоссальная. Прогресс огромен, и мне остаётся только сладко облизываться, представляя, в какие игры я буду играть в доме престарелых в 2077 году, в котором, кстати, мне исполнится 99 лет.

Ещё одна примета киберпанка — дефицит видеокарт, за которыми гоняются сейчас не только любители игр, но и майнеры, добытчики криптовалюты. В 2011 году, на момент выхода «Деус Экс ЧР», эти термины были мало известны за пределами узкой хакерско-гикской тусовки, и уж всяко никто не скупал видеокарты вагонами, чтобы строить из них огромные, пожирающие электричество мегаваттами фермы.

Я сейчас посмотрел, сколько стоит RTX 3080. Если ценники не врут, — а в периоды дефицита часто бывает путаница, — за эту видеокарту придётся отдать уже 230 тысяч (!) рублей. Даже моя старенькая RTX 2070 взлетела в цене до 95 тысяч, хотя я покупал её летом 2019 года за смехотворные сейчас 32 тысячи рублей.

Джон Кармак, отлично известный старшему поколению по «Опасному Дэйву», «Думу» и «Квейку», начал уже даже предлагать бороться со спекулянтами: убирать посредников и включать прямые аукционы, чтобы видеокарты мог купить каждый, причём без очереди и по доступной цене.

https://habr.com/ru/news/t/543600/

Джон Кармак в СССР не жил, а мы с вами жили. Всё это разговоры в пользу бедных, рынок таким образом не прогнуть, спекулянтов не победить. Собственно, никаких особых мер принимать вообще не нужно. Геймеры должны отвесить земной поклон майнерам, которые сейчас своим всёпожирающим спросом финансируют строительство новых заводов и лабораторий. Мы можем смело рассчитывать, что АМД и НВидиа пустят текущие сверхприбыли на развитие, благодаря чему через несколько лет новые видеокарты будут мощнее и дешевле, чем они могли бы быть.

Сейчас, конечно, надо немного потерпеть. Однако давайте говорить откровенно: у каждого геймера есть пыльный список из десятков или сотен игр, до которых у него так и не дошли руки. Даже если вот прямо сейчас на новую видеокарту нет бюджета, кто же мешает достать из чулана какой-нибудь шедевр 2012 года, на который в 2012 году времени не нашлось? Старые игры стоят копейки, идут с кучей модов и дополнений, а большая часть багов в них или исправлена, или снабжена костылями для обхода. Да, новые игры лучше, это правда… но если бы у меня сейчас был только старый компьютер, я бы не закатывал каждый вечер истерики в стиле Сашко, а играл бы в «Блад Боул» или в «Варлока 2».