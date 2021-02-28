 

Microsoft решила переименовать в своих продуктах жирный шрифт в бодипозитивный

28.02.2021, 20:51, Разное
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Компания Microsoft приняла решение переименовать в своих программных продуктах жирный шрифт в бодипозитивный.

Таким образом IT-гигант присоединился к всемирной кампании по популяризации набора людьми лишнего веса, говорится в пресс-релизе.

– Нам было очень неприятно обнаружить, что в некоторых языках нейтральное слово «bold» в названии шрифтов переводится как «жирный», что, бесспорно, ущемляет права бодипозитивных людей. Этим обновлением наших программных продуктов мы восстановим справедливость для всех наших пользователей. В современном мире нет места расизму, бодишеймингу, слатшеймингу и LGBTQIAPPSHRAJEKRFWJRTJRGDUWSBFAFJTDGD+фобии, — сообщили в корпорации.

Первые продукты обновлённого Microsoft Office с бодипозитивным шрифтом появятся в продаже уже в апреле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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