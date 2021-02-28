Мнение: Нефункционал

28.02.2021, 20:40, Разное

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Очередная запретительная вакханалия коснулась «клеветы в отношении ветеранов Отечественной войны». Как обычно, для озвучивания выпустили мастеров, не боящихся руками перемешивать навоз в чане. В данном случае лицом поправок стала небезызвестная депутат Яровая.

В советском УК была статья за номером 190-1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Статья чисто политическая, но главное — это была узаконенная практика разрешать этические вопросы административно-правовым порядком. Какой смысл было ее отменять, да еще и с помпой, если сегодня явочным порядком она уже практически вернулась обратно?

Абсурдность такого подхода очевидна. «Какая шаткая система, если её может разрушить пригоршня ягод». Натужно-ритуальные мероприятия самого государства к немногочисленным датам мало стыкуются с уважением к памяти тех же самых ветеранов на системном, государственном уровне. Жалкие подачки, которые бросают им «бенефициары» разнообразных многосотмиллиардных активов, украденных у них же — это чистой воды унижение. Но любой судья, следователь или прокурорский получают право выносить свои культурные проекции в уголовно-процессуальное поле. Что есть дичайший абсурд.

В Советском Союзе (при том, что политические статьи и политические заключенные в нем наличествовали практически до самого конца существования режима) понимали угрозу, которую несет администрирование этики в правовом пространстве. А потому довольно грамотно разделили правовые и этические вопросы. Последними занимались и на бытовом, и на более высоком уровне уровне партийные организации в лице парткомов разного уровня. Именно туда шли обманутые жены и рогатые мужья, именно там в случае необходимости разбирались любые отклонения от норм социалистического общежития, а угроза «партбилет на стол» была ничуть не менее действенной, чем срок на зоне.

В такой двойной системе был заложен большой смысл: далеко не всё можно облечь в нормы законодательства. И более того — невозможно стандартизировать и привести к единой системе бесконечно разнообразные контексты, в которых и существуют этические противоречия.

В современной российской действительности парткомов нет. Откуда им взяться в подчеркнуто деидеологизированном обществе? Нет точки отсчета — нет и системы сравнения, нет механизма измерения этических норм и канонов.

А потому на административную систему навешивают функционал, который она по определению исполнять не в состоянии. Что приведёт к очевидному результату: очередной террористический закон будет применяться выборочно, по указанию сверху и строго в рамках максимы «был бы человек, а статья найдется». К уважению к ветеранам всё это не имеет ни малейшего отношения. Само существование Яровых, Путиных и прочих деятелей нынешнего режима — уже оскорбление памяти ветеранов, сражавшихся точно не за аквадискотеку фюрера, и надругательство над итогами Великой Отечественной.

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