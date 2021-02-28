 

Мнение: Нефункционал

28.02.2021, 20:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Очередная запретительная вакханалия коснулась «клеветы в отношении ветеранов Отечественной войны». Как обычно, для озвучивания выпустили мастеров, не боящихся руками перемешивать навоз в чане. В данном случае лицом поправок стала небезызвестная депутат Яровая.

В советском УК была статья за номером 190-1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Статья чисто политическая, но главное — это была узаконенная практика разрешать этические вопросы административно-правовым порядком. Какой смысл было ее отменять, да еще и с помпой, если сегодня явочным порядком она уже практически вернулась обратно?

Абсурдность такого подхода очевидна. «Какая шаткая система, если её может разрушить пригоршня ягод». Натужно-ритуальные мероприятия самого государства к немногочисленным датам мало стыкуются с уважением к памяти тех же самых ветеранов на системном, государственном уровне. Жалкие подачки, которые бросают им «бенефициары» разнообразных многосотмиллиардных активов, украденных у них же — это чистой воды унижение. Но любой судья, следователь или прокурорский получают право выносить свои культурные проекции в уголовно-процессуальное поле. Что есть дичайший абсурд.

В Советском Союзе (при том, что политические статьи и политические заключенные в нем наличествовали практически до самого конца существования режима) понимали угрозу, которую несет администрирование этики в правовом пространстве. А потому довольно грамотно разделили правовые и этические вопросы. Последними занимались и на бытовом, и на более высоком уровне уровне партийные организации в лице парткомов разного уровня. Именно туда шли обманутые жены и рогатые мужья, именно там в случае необходимости разбирались любые отклонения от норм социалистического общежития, а угроза «партбилет на стол» была ничуть не менее действенной, чем срок на зоне.

В такой двойной системе был заложен большой смысл: далеко не всё можно облечь в нормы законодательства. И более того — невозможно стандартизировать и привести к единой системе бесконечно разнообразные контексты, в которых и существуют этические противоречия.

В современной российской действительности парткомов нет. Откуда им взяться в подчеркнуто деидеологизированном обществе? Нет точки отсчета — нет и системы сравнения, нет механизма измерения этических норм и канонов.

А потому на административную систему навешивают функционал, который она по определению исполнять не в состоянии. Что приведёт к очевидному результату: очередной террористический закон будет применяться выборочно, по указанию сверху и строго в рамках максимы «был бы человек, а статья найдется». К уважению к ветеранам всё это не имеет ни малейшего отношения. Само существование Яровых, Путиных и прочих деятелей нынешнего режима — уже оскорбление памяти ветеранов, сражавшихся точно не за аквадискотеку фюрера, и надругательство над итогами Великой Отечественной.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Мнение: О проблемах и перспективах российской космической программы

24.07 / Мнение: США объявили о начале новой холодной войны

17.01 / Мнение: Ответы на вопросы

24.01 / Мнение: Балансы

05.11 / Мнение: О супер-достижении космической сверхдержавы

29.01 / «За аморальный поступок»

05.08 / Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

05.10 / Мнение: Турецкий военный в Гяндже

27.06 / Мнение: Гнусный фарс

17.08 / Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска