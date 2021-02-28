Оккупационные власти Симферополя планируют снести 264 объекта

28.02.2021, 20:26, Новости дня

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В Симферополе 24 февраля по результатам рассмотрения 267 объектов решили снести 264. Оккупационная власть во время заседание комиссии по демонтажу (сносу) объектов определила объекты как самострои. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба так называемой администрации города.

Комиссия рассматривала вопросы по сносу 267 объектов, в их числе капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения, говорится в сообщении.

“Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя и в газете “Южная столица Крым”, – заявила начальник управления муниципального контроля администрации оккупированного Симферополя Наталья Турченко.

По данным “Крым.Реалии”, в апреле 2020 года “власти” Крыма требовали снести 14 “самостроев”. По информации российского Госстройнадзора Крыма, четыре таких объекта обнаружили в Алуште, три – в Феодосии, пять – в Ялте, один – в Симферопольском районе, в Симферополе “обнаружен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступления от границ смежного земельного участка”.

В 2016 году “глава” оккупированного Крыма Сергей Аксенов анонсировал “тотальную зачистку” курортных городов от незаконно возведенных зданий и хаотичной застройки.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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