 

Украинка Снигур выиграла теннисный турнир во Франции

28.02.2021, 20:26, Новости дня
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28 февраля 18-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей проходившего во французском Пуатье турнира из серии ITF. Об этом сообщил портал “Большой теннис Украины”.

Украинка была сеяна на турнире седьмой, ее соперница – Клара Бурель из Франции – сеяной не была.

Финальный поединок продолжался два часа и завершился в трех сетах: 6:3, 2:6, 7:5 в пользу Снигур.

Турнир проходил в зале на хардовом покрытии. Украинка сыграла на нем с пятью соперницами, проиграв в общей сложности два сета – в первом круге и в финале.

В мировом рейтинге Снигур занимает 222 место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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