 

В 2021 году режим Лукашенко свергнут – Тихановская

28.02.2021, 20:26, Новости дня
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В 2021 году в Беларуси будет свергнут режим называющего себя президентом Александра Лукашенко. Такое мнение оппозиционерка Светлана Тихановская выразила немецкому изданию Bild в интервью, которое было опубликовано 28 февраля.

Она считает, что режима не будет уже весной.

По словам Тихановской, свою роль может сыграть давление внутри Беларуси, так как оппонентов режима “большинство”, а также международное давление, которое, по мнению оппозиционерки, может стать “слишком сильным” и вынудит Лукашенко уйти.

Она отметила, что верит в мирный протест, признав, что есть радикально настроенные оппоненты режима.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

22 февраля 2021 года Тихановская, которая находится за пределами Беларуси, объявила о подготовке к новым протестным акциям в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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