 

Британские ученые зафиксировали летящий по Млечному Пути аномальный объект

28.02.2021, 20:22, Разное
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Британские учёные зафиксировали летящий со скоростью 900 тыс. км/ч аномальный объект. Это звезда с нестандартными характеристиками пролетает по Млечному Пути.
Белый карлик получил название SDSS J1240+6710 и сразу же привлёк внимание астрономов. Всё дело в его массе, которая составляет всего 40% от массы Солнца. При этом звезда развила довольно внушительную для таких объектов скорость, что нетипично для белых карликов. Исследователи внимательно изучили космическое тело и установили, что в его атмосфере отсутствуют гелий и водород. Эти два вещества являются неотъемлемыми для подобных звёзд, а в обнаруженном объекте их место занимают нетипичные смеси из кислорода и неона.

Профессор Борис Гаенсика объяснил, что аномальная звезда представляет особую ценность для изучений. Вероятнее всего она некогда была частью двойной системы, но в следствии термоядерного взрыва отделилась от своего «соседа», и теперь они с огромной скоростью отдаляются друг от друга.

Источник: evo-rus.com



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