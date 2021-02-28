“Я как бычара иду вперед”: Анна Седокова вновь рассердила подписчиков пикантным фото

28.02.2021, 20:22, Разное

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Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, откровенный ракурс которого в очередной раз рассердил посетителей её микроблога. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

Примечательно, что не так давно красотка в Instagram дала обещание подписчикам о том, что существенно ограничит объемы своего пикантного контента, в немалой степени присущего ей в последнее время, и сосредоточит тематику своих публикаций в большей степени на “приличных” рассуждениях. Однако свежее фото дало повод хейтерам усомниться в правдивости вышеупомянутого обещания. Так, на опубликованном в микроблоге фотоснимке Анна Седокова предстала облаченной лишь в одну клетчатую оверсайз-рубаху и эффектные разноцветные ботинки на очень высокой платформе. Стоит отметить, что одеяние звезды практически полностью закрыло прелести фигуры красавицы, оставив на обозрение зрителей лишь её оголенные аппетитные ноги. Однако, по всей видимости, некоторых фолловеров рассердило положение тела, в котором позирует хозяйка аккаунта: на снимке она сидит в полуприсяде, широко раздвинув ноги.



К слову, откровения Седоковой, которыми она сопроводила эпатажное фото, оказались более, чем тривиальнымы. Выяснилось, что в воскресенье она планирует принять участие в стильном live-концерте, проводимом в Clubhouse, куда не преминула возможностью пригласить своих поклонников. “95 процентов это будет провал, но я готова побороться за 5! У меня раз пять опускались руки, но я их подняла. Почти все поломалось и не получалось, но я как бычара иду вперед”, – таким смелым слоганом завершила исполнительница свою анонс-тираду.



Часть подписчиков эмоционально высказала свое недовольство внешним видом певицы, напомнив ей о невыполнении данного ей же обещания и рассерженно акцентировав свои претензии на том, что певице необязательно “раздвигать ноги”. Однако, стоит отметить, абсолютное большинство поклонников Седоковой восприняли её публикацию намного более дружелюбно: многие изъявили большое желание насладиться просмотром анонсированного любимицей концерта, а некоторые – в очередной раз восхитились её красотой. За день публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.