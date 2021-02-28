Мнение: Как спорят в ЖЖ

28.02.2021, 20:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Великий фантаст Станислав Лем

Моя излюбленная цитата из классики:

“Он имел нахальство рассказывать в моем присутствии о жителях планеты Борелии из звездного роя в Орионе; он говорил, что живут там чудовища величиною с гору, называемые Медлитами за неслыханную медлительность их жизненных процессов, вызванную низкой температурой и оледенелостью планеты.

– Представьте себе, – говорил он, – что когда в Египте царствовал Аменготеп Четвертый из Фиванской династии, на Борелии встретились два Медлита. Один из них спросил: «Что нового?» После этого были сооружены Пирамиды, Александр Македонский покорил Азию и дошел до Тихого океана; Греция была покорена Римом; образовалась Римская империя германского народа; шли крестовые походы; ислам боролся с христианством; кипели войны Алой и Белой Розы, Тридцатилетняя война, Столетняя война… а другой Медлит все еще не отвечал, и только когда немцы победили Францию под Седаном, борелианское чудовище ответило: «Ничего нового…» Так невероятно, неслыханно медленно протекает жизнь этих поразительных созданий; я могу сказать это спокойно, ибо сам их видел и исследовал.

Тут терпение у меня иссякло.

– То, что вы рассказали, – холодно произнес я, – это низкая ложь.

Став центром всеобщего внимания, я объяснил:

– Александр Великий никогда не доходил до Тихого океана, ибо, как хорошо известно, вернулся с пути в 325 году до нашей эры.

Раздались рукоплескания, и с этой минуты обманщик был окружен всеобщим презрением”.

(Ст. Лем, “Звездные дневники Ийона Тихого”, Путешествие 26е)

По-моему, нет лучшего описания господствующего стиля полемики в ЖЖ! Наверно, пора уже вводить специальный термин для такого рода доводов: “аргумент Йона Тихого”.