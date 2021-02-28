Мнение: Как спорят в ЖЖ
28.02.2021, 20:20,
Разное
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Великий фантаст Станислав Лем
Моя излюбленная цитата из классики:
“Он имел нахальство рассказывать в моем присутствии о жителях планеты Борелии из звездного роя в Орионе; он говорил, что живут там чудовища величиною с гору, называемые Медлитами за неслыханную медлительность их жизненных процессов, вызванную низкой температурой и оледенелостью планеты.
– Представьте себе, – говорил он, – что когда в Египте царствовал Аменготеп Четвертый из Фиванской династии, на Борелии встретились два Медлита. Один из них спросил: «Что нового?» После этого были сооружены Пирамиды, Александр Македонский покорил Азию и дошел до Тихого океана; Греция была покорена Римом; образовалась Римская империя германского народа; шли крестовые походы; ислам боролся с христианством; кипели войны Алой и Белой Розы, Тридцатилетняя война, Столетняя война… а другой Медлит все еще не отвечал, и только когда немцы победили Францию под Седаном, борелианское чудовище ответило: «Ничего нового…» Так невероятно, неслыханно медленно протекает жизнь этих поразительных созданий; я могу сказать это спокойно, ибо сам их видел и исследовал.
Тут терпение у меня иссякло.
– То, что вы рассказали, – холодно произнес я, – это низкая ложь.
Став центром всеобщего внимания, я объяснил:
– Александр Великий никогда не доходил до Тихого океана, ибо, как хорошо известно, вернулся с пути в 325 году до нашей эры.
Раздались рукоплескания, и с этой минуты обманщик был окружен всеобщим презрением”.
(Ст. Лем, “Звездные дневники Ийона Тихого”, Путешествие 26е)
По-моему, нет лучшего описания господствующего стиля полемики в ЖЖ! Наверно, пора уже вводить специальный термин для такого рода доводов: “аргумент Йона Тихого”.
Источник: Размышления вольного социолога
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