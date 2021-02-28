 

Мнение: Где садисты чудовищнее?

28.02.2021, 20:14, Разное
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Неделя началась мрачно. Страна увидела новые видеозаписи о садистах из Ярославской ИК-1.

Невероятно, но СКР не стал тянуть волынку и стремительно возбудил уголовное дело. Двух героев видеозаписи даже отправили под домашний арест.

А вчера посмотрел фильм «Мавританец» об узнике тюрьмы в Гуантанамо, от которого добивались признания в причастности к террористической атаке на США 11 сентября 2001 года…  Но через шесть лет ада,  у узника  появились толковые адвокаты, справедливость восторжествовала, узник Гуантанамо, проведя 14 лет в тюрьме освободился, вернулся на Родину в Мавританию, написал  книгу, стал  знаменитым, женился,  живет богато и счастливо…

Задумался, где более чудовищные садисты? В Гуантанамо? Или Ярославле? Конечно пытки в Гуантаномо – более изуверские. Но американские садисты вроде бы никого насмерть не забили. И Ярославские садисты на фоне американских выглядят добродушными дурачками. Но факт остается фактом – один из арестантов ИК-1 скончался именно после избиения садистами-вертухаями.

На скриншоте кадр из фильма «Мавританец»

Источник: Ирек Муртазин



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