Купленные у цыган биткоины оказались фальшивыми

28.02.2021, 20:11, Разное

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Возвращаясь поздним вечером с заседания, депутат Госдумы наткнулся в трамвае на лиц цыганской национальности, которые предлагали купить биткоины за половину стоимости. Это не смутило депутата, а с учётом растущего курса криптовалюты, делало приобретение выгодным и парламентарий купил всё.

После выгодной покупки счастливый обладатель решил воплотить свою мечту детства – приобрести автомобиль бизнес-класса. В автосалоне ему неожиданно отказали в покупке. Депутат вызвал полицию и написал заявление, что ему не хотят продать авто за легальную валюту.

«Я вам честно скажу, хотел приобрести автомобиль, потом продать его подороже, а все вырученные средства направить на благотворительность. С удивлением я обнаружил, что меня – человека, избранного народом, не хочет обслуживать отечественный автосалон. Хочется спросить, мы в России или стране третьего мира?» – пояснил Виталий М.

В ходе проверки выяснилось, что вместо криптовалюты Bitcoin, в свёрток были завернуты шоколадные конфеты в фольгу позолоченного цвета. Фоторобот продавцов уже составлен. Правоохранительные органы активно ищут злоумышленников.

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