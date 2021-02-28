Пашинян назвал цель готовящегося в Армении митинга

28.02.2021, 20:10, Новости дня

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью митинга и шествия, назначенных им на 1 марта является защита демократического и конституционного строя в Армении.

«Цель завтрашнего митинга и шествия – защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу», – сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех районов Еревана и областей Армении.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.