 

Пашинян назвал цель готовящегося в Армении митинга

28.02.2021, 20:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью митинга и шествия, назначенных им на 1 марта является защита демократического и конституционного строя в Армении.

«Цель завтрашнего митинга и шествия – защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу», – сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех районов Еревана и областей Армении.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

24.06 / Анонсирован прямой эфир с главой Бурятии о ситуации с коронавирусом

07.12 / США решили ввести новые санкции против Китая

27.08 / Дешёвое мясо для Европы — коронавирус выявил эксплуатацию гастарбайтеров

26.07 / Путин заинтересовался историей проведения морских парадов

22.01 / Конгресс США разрешил кандидату Байдена возглавить Пентагон

29.10 / Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм

13.01 / Археологи обнаружили каменные орудия труда возрастом в 2 миллиона лет

10.12 / “Дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ”. Фукс рассказал о состоянии Кернеса

20.08 / В Белоруссии указали на необходимость сохранения российского рынка в приоритете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска