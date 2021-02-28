 

Названы снижающие эффективность вакцин от COVID-19 факторы

28.02.2021, 20:10, Новости дня
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Генетические мутации новой коронавирусной инфекции снижают эффективность вакцин от COVID-19, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Тем не менее, у вакцин остается «подушка безопасности», отметил Фаучи. «Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал он.

На этой неделе в Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса, мутации которого могут снизить эффективность вакцин.

Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса.



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