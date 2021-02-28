Провалившиеся под лед дети утонули в Саратовской области

28.02.2021, 20:10, Новости дня

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В Вольске Саратовской области инициировали доследственную проверку после гибели двух несовершеннолетних, провалившихся под лед на Волге, сообщило региональное следственное управление СК.

По предварительной информации, 28 февраля компания из пяти детей прогуливались вдоль реки. Один из них вышел на лед и провалился, ему на помощь бросился его старший брат. Толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, и оба они оказались в воде, говорится на сайте ведомства.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия, сотрудники областной службы спасения обследуют водоем в поисках тел детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

В январе в Хабаровском крае водитель экскаватора погиб, провалившись под лед.