Мнение: Блокировка социальной карты, поддержка банков и нехватка мигрантов

28.02.2021, 20:02, Разное

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1. Можно ли подать в суд на турникет? Или на робота, который управляет этим турникетом? Или на инженеров, которые настраивали этот турникет? Ещё одну занимательную историю о проблемах роботизации в России рассказал читатель gaz_v_pol:

https://olegmakarenko.ru/2079801.html?thread=792547385#t792547385

Я тоже столкнулся с издержками роботизации. Я — счастливый многодетный папа. Имею льготу: метро бесплатно. Когда-то можно было показывать паспорт или удостоверение многодетного, и пропускали.

В цифровую эру выдали социальную карту многодетного отца. Прикладываешь к турникету — двери открываются. Удобно.

Но однажды приложил — и турникет не открылся. Решил, что плохо хранил, размагнитилась. Пошёл к старшему кассиру: нет, номер считывается, но он в стоп-листе!

Как, что, почему?

Этого выяснить так и не удалось. В метро говорят: мы вносим в стоп-лист, если вы давали свою соцкарту кому-то другому, и контролёр поймал. Но с вами такого не было — в базе метро нет записи о том, что это они заблокировали. У них видны звёздочки в графе “кто заблокировал” (т.е. не их сотрудник).

Высказали гипотезу — вас заблокировал банк. Эта же карта может выполнять функции банковской карты ВТБ, если сходить в банк и написать заявление (я этого не делал). С плохим предчувствием поехал в банк, думаю может жулики на меня кредит взяли? Но нет — банк говорит тех же слов: “мы не блокировали, но и видим, что вы заявление в банк не писали, а кто заблокировал, не знаем, у нас тоже звёздочки видны”. Посоветовали сходить в МФЦ, они тоже могут блокировать — если например, ребёнок умер и статус многодетного утрачен.

У меня, к счастью, дети все живы, родительских прав не лишён, отцовство не оспорено и в целом всё ровно. В МФЦ услышал привычную речь. Карта исправна, но они видят в компьютере, что номер её заблокирован. Если бы их сотрудник внёс блокировку — им было бы видно, кто. Но им видны в программе только звёздочки.

Куда идти дальше — они не знают. Я предложил такой вариант: давайте я “потеряю” карту, и Вы мне новую сделаете?

— Можно. Но для удобства граждан номер новой карты совпадает с номером старой. Если ваш номер в стоп-листе, он там и останется.

Если звонить по телефону в разные гос. органы, часто высказывают гипотезу, что дело в моей не-вакцинации (я переболел модным вирусом, мне не надо вакцинироваться). Но природа явления в чём-то ином — соцкарты заблокированы не всем льготникам, а только учащимся, пенсионерам и хроникам. Многодетных в списке нет.

Решил подать в суд. Стал думать, кто мог бы быть надлежащим ответчиком? Нельзя же подать в суд на турникет за то, что он двери не открывает. Предполагаю, что имеет место ошибка в программе — но нельзя же подать в суд на безымянного программиста. А на кого? Непонятно. Если кто знает, посоветуйте, пожалуйста.

На фото: валидатор в момент прикладывания карты.

Спасибо!

2. Ещё к вопросу об издержках. Несмотря на кризис, банковская отрасль в России чувствует себя прекрасно:

https://lenta.ru/news/2021/02/26/bnk/

Пандемия коронавируса помогла российским банкам стать прочнее и легче переносить влияние кризиса, заявил бывший министр финансов, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, слова которого приводят «Ведомости».

Финансист сослался на результаты деятельности отечественных кредитных организаций за 2020 год. По последним данным, финансовый сектор за 12 месяцев нарастил выручку на восемь процентов — на фоне общего спада национальной экономики на 3,1-3,5 процента.

Задорнов отметил, что нынешний кризис существенно отличается от спада 2015 года, последовавшего за падением цен на нефть и девальвацией рубля. Если тогда финансовый сектор сократился примерно на семь процентов, как и весь ВВП, сейчас он, вместе со здравоохранением, стал одной из немногих отраслей, избежавших серьезных проблем.

Крупнейшие российские банки, уже опубликовавшие отчетность за 2020 год, зафиксировали по его итогам чистую прибыль. По мнению опрошенных изданием экспертов, решающую роль в этом сыграли меры государственной поддержки. При этом даже их предстоящая отмена не способна оказать длительное негативное влияние, уверен Задорнов.

Оборотная сторона господдержки банков — это разгон инфляции в стране, хотя пока ещё рост цен слабо заметен: про инфляцию говорят преимущественно те, кто ворчал и в годы, когда инфляция была около нуля.

В любом случае, ничего хорошего банковскую отрасль не ждёт. Эксперты сходятся в том, что хорошо будут себя чувствовать только те банки, которые будут по примеру Сбера распространяться в другие отрасли. Делать деньги на депозитах, кредитах и банковском обслуживании будет теперь с каждым годом всё сложнее.

3. На фоне закрытия границ в России вот уже почти год наблюдается дефицит трудовых мигрантов. Ранее из-за этого встали стройки, а теперь под угрозой оказалась золотодобывающая промышленность в Сибири:

https://lenta.ru/news/2021/02/26/zolot/

Желающих работать на золотых приисках в России не так уж много, хотя это весьма хорошо оплачиваемый труд. Как в сложившихся условиях решать проблему нехватки рабочей силы в Сибири, большой вопрос. Советские методы в наше время, очевидно, неприменимы – силой людей в тайгу не нагонишь. Повышенные зарплаты и северные надбавки также не особо интересны хипстерам с тиктокерами.

Американское агентство Блумберг прогнозирует нам сокращение роста ВВП примерно на четверть в ближайшие несколько лет – в том случае, если дефицит мигрантов не исчезнет. Лично я, впрочем, не склонен особо переживать. Дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат, а рост зарплат — это хорошо.