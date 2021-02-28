Мнение: Консенсус

28.02.2021, 19:50, Разное

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В Германии постепенно формируется консенсус относительно противоречий вокруг Северного потока-2. Прошедшая конференция по европейской безопасности в Мюнхене позволила уточнить позиции новой администрации США. То, что Россия проигнорировала эту конференцию, говорит лишь об очередном крупном провале российской дипломатии – она никак не может уловить ключевой момент, упустив который, ты остаешься за бортом. В этот раз происходит именно так – немцы готовы учитывать "озабоченности" США, а с русскими разговаривать не о чем ввиду их отсутствия.

Консенсус может выглядеть следующим образом: Германия, по всей видимости, сумела убедить Байдена и его администрацию в том, что строительство нужно завершать. Однако готова в свою очередь учесть мнение Америки и выдвинуть Кремлю несколько жестких условий, причем строго политического характера. Одно условие уже озвучено – любой ценой сохранять транзит через Украину. Как это будет делать Газпром – его проблемы. В этом плане, кстати, перестает работать ключевой аргумент нашей квази-патриотической общественности – изношенная украинская ГТС скоро сама "издохнет", а потому проблема транзита решится сама собой. В германском изложении условий этот аргумент перестает иметь хоть какую-то ценность. Это ваши проблемы, – говорят немцы. Хоть ведрами таскайте, но транзит через Украину обеспечьте. Что, кстати, может означать: Газпрому придется раскошеливаться еще и на ремонт украинской ГТС. В противном случае при невыполнении этого условия немцы обязуются закрыть эксплуатацию СП-2 до возобновления или восстановления объемов украинского транзита.

Помимо "украинского условия" Германия готова выдвинуть еще ряд требований, и тоже сугубо политического свойства. Без фанатизма, конечно – о возвращении Крыма речь не идет, но вот ситуацию вокруг Минских договоренностей немцы могут поставить в пункты требований. Возможно, там будут и локальные условия – скажем, по Навальному, но пока это неизвестно.

Смысл германской позиции заключается в том, чтобы переложить ответственность за принятие решения на Кремль. Все просто: мы готовы завершать проект и запускать его в эксплуатацию. Но в свете изменившихся обстоятельств вам придется сделать то, то и это. Дело за вами. Невыполнение условий будет расцениваться как нежелание самой России завершать проект, а значит – в случае его срыва европейские инвесторы могут подать в суд на Газпром и отсуживать у него компенсации за нереализацию проекта.

Для того, чтобы у Германии и США была любовь и дружба, немцы готовы, как и говорили ранее, инвестировать порядка миллиарда евро в строящиеся два терминала, которые будут ориентированы на прием американского газа. Кроме того, Германия берет на себя повышенные обязательства по строительству и вводу в строй объектов "зеленой энергетики", что является коньком администрации Байдена, причем там есть и сугубо меркантильная составляющая, так как американские инвесторы готовы вкладывать в европейскую "зеленую энергетику". Это, кстати, довольно важная вещь, так как администрация Байдена намерена проводить политику "смягчения" – то есть, банально печатать деньги. Много денег. А значит – их нужно куда-то вкладывать.

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