В Британии более 20 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19

28.02.2021, 19:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Великобритании более 20 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 28 февраля сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок на своей странице в Twitter.

Хэнкок отметил, что этот показатель – “впечатляющие достижение для страны”.

Точное количество людей, получивших минимум одну дозу вакцины, не сообщается.

I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated.

A magnificent achievement for the country.

The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN

— Matt Hancock (@MattHancock) February 28, 2021

По информации BBC, по состоянию на 27 февраля в Британии более 760 тыс. человек уже привиты двумя дозами вакцины.

8 декабря 2020 года Британия начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом BNT162b2, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вакцину Pfizer вводят два раза с интервалом в 21 день. Иммунитет начинает проявляться после первой дозы. В полной мере вакцина начинает действовать через семь дней после второй дозы. Большинство побочных эффектов переносятся легко и обычно длятся около одного дня.

В мире по состоянию на 28 февраля сделали более 236 млн прививок от коронавируса в 103 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. В Британии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 февраля, коронавируснyю инфекцию подтвердили у почти 4,2 млн человек, около 123 тыс. умерло. Великобритания находится на пятом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—