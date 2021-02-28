В Днепре произошла стрельба в кафе, задержаны 15 человек – полиция

28.02.2021, 19:36, Новости дня

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Ночью 28 февраля в одном из кафе Днепра по улице Высоковольтная произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

“По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения”, – говорится в сообщении.

Полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

“Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлено 15 человек”, – добавили правоохранители.

По их данным, в результате хулиганских действий никто не пострадал.

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