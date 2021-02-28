В Днепре произошла стрельба в кафе, задержаны 15 человек – полиция
28.02.2021, 19:36,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Ночью 28 февраля в одном из кафе Днепра по улице Высоковольтная произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
“По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения”, – говорится в сообщении.
Полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
“Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлено 15 человек”, – добавили правоохранители.
По их данным, в результате хулиганских действий никто не пострадал.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет