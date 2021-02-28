Ганапольский объяснил, зачем РФ добивается регистрации в ЕС своей вакцины от коронавируса

28.02.2021, 19:36, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин добивается, чтобы на Западе зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса, несмотря на отсутствие сертификации. Такое мнение журналист Матвей Ганапольский выразил 26 февраля в блоге на сайте радиостанции “Эхо Москвы”.

“Путин хочет, чтобы Запад был вынужден зарегистрировать всяческие русские вакцины, независимо от того, прошли ли они признанную миром сертификацию. На это указывает живейшая реакция [спикера главы Кремля Дмитрия] Пескова, который на реплику [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что ЕС согласилась ввести COVID-паспорта, в которых будет указано, вакцинировался ли человек и чем именно вакцинировался”, – сказал он.

Журналист считает, что для России такие паспорта – “вопрос тяжелый”.

“Проблема такого паспорта в том, что там должна быть указана только та вакцина, которую признало ЕС и международные институты. А если там будет указана вакцина “Ромашка 235” или “С именем Путина мы победим COVID!”, то, возможно, будет принято решение, что виза на посещение Европы, да и прочих стран, которые присоединятся к подобному формату единого паспорта, выдаваться не будет”, – объяснил Ганапольский.

Он отметил, что почему-то “в России было принято решение не довести до конца международную регистрацию русской вакцины”.

“Может так случиться, что будет принято решение: у тебя своя вакцина – ну и гуляй по своей территории. Конечно, можно было бы послать Запад куда подальше, но запереть страну на лето с телевизором и котом на кухне, а то, глядишь, еще рейтинг [оппозиционера Алексея] Навального может вырасти! Поэтому Песков намекает, что нужно разговаривать. А смысл разговора понятен – “чего вам там на Западе дать и какие чемоданы с баблом куда занести, чтобы вы признали нашу суверенную вакцину”, – описал ситуацию Ганапольский.

Такие шаги, считает он, уже наблюдаются.

“То журнал The Lancet пишет статью, что русская вакцина просто прекрасна, то какая-нибудь Венесуэла кричит, что Путин своей вакциной ее спас, то миллион доз вакцин дарят какой-то стране, где местный диктатор только что доел на обед последнего здорового гражданина. Все эти игрища потом показывает зомбоящик на радость пенсионерам-путинистам. Но Меркель не смотрит русский телевизор, а заботится о своем и европейском здоровье как лидер важнейшей страны Европы. Короче, запасаемся попкорном и наблюдаем конвульсии Путина в деле наклонить Запад”, – написал журналист.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран. Единственной европейской страной, согласовавшей использование “Спутник V”, является Венгрия.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

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