Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

28.02.2021, 19:36, Новости дня

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28 февраля астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию с орбиты Земли ведет YouTube-канал NASA.

Выход в открытый космос состоялся около 6.00 по североамериканскому восточному времени (13.00 по Киеву). Работу астронавты планируют выполнить в течение 6,5 часов.

В Facebook NASA объяснило, Рубинс и Гловер вышли из шлюза орбитальной лаборатории Quest и будут заниматься сборкой и установкой комплекта оборудования, необходимого для работы солнечных батарей МКС.

https://www.facebook.com/NASA/videos/1121943618250962/

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Гловер прибыл на МКС в ноябре 2020 года, Рубинс находится на космической станции с октября 2020 года.

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