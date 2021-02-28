В США посчитали новое smart-ружье «Калашникова» слишком умным

28.02.2021, 19:32, Разное

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Сотрудники издания TecheBlog из США считают smart-ружьё MP-155 Ultima концерна «Калашников» слишком умным. Это может привести к падению интереса у отечественных и зарубежных покупателей к такому виду вооружения от российских разработчиков.

В рамках выставки IDEX-2021, которая проходила в ОАЭ, отечественный концерн «Калашников» представил общественности свою новую разработку – MP-155 Ultima. Ружьё обладает массой нововведений и даже может подключаться к смартфону, показывая скорость стрельбы, количество оставшихся патронов или, по GPS-трекеру вывести на экран местоположение оружия. Новинку не упустили из виду эксперты из США и весьма позитивно высказались о ней, но всё же посчитали оружие слишком умным. Всё дело в огромном количестве дополнительных функций, которые попросту не нужны стрелковому оружию. Согласно заключению аналитиков, в мире любят российское вооружение за его простоту и надёжность, а MP-155 Ultima выглядит слишком инновационным.

В свою очередь генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов считает выход их ружья новым направлением в эпохе вооружения. Он сравнил его с iPhone в мире цифровых технологий. Тарасов также отметил, что их новинка является первым шагом в индустрию развлечений, и они намеренны дальше внедрять эту индустрию в свою компанию.

Источник: politros.com