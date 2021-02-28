 

Больной раком Валентин Юдашкин рассказал о заботе Аллы Пугачевой

28.02.2021, 19:32, Разное
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Известный российский модельер Валентин Юдашкин пояснил о заботе Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. С артисткой он дружит семьями уже много лет.
Валентин Юдашкин на протяжении длительного времени борется с раком. Недавно он дал интервью, в рамках которого подробно ответил на вопросы о своей болезни. Его в нелегкое время поддерживает не только семья, но и друзья, в частности, Алла Пугачева.

Примадонна однажды предложила отметить день рождения Юдашкина. Модельер ответил, что у него нет сил на организацию мероприятия. После операции Юдашкин приехал к Пугачевой, которая сама собрала гостей за праздничным столом. Несмотря на то, что именинник чувствовал себя не очень хорошо, торжество состоялось.

Алла Борисовна часто приезжает в гости к Юдашкину и его жене. Примадонна прекрасно общается с Мариной Юдашкиной. Она не раз благодарила Бога за то, что наградил ее хорошими друзьями.

Источник: tvrain.ru



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