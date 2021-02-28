Ученые не заметили позитивной разницы от увеличения минимальной зарплаты

28.02.2021, 19:32, Разное

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Орли Ашенфелтер из Принстонского университета и Штепан Юрайда из CERGE-EI не заметили позитивной разницы от увеличения минимальной зарплаты работников сферы услуг. Они использовали данные о заработных платах и расходах ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Считается, что повышение минимального размера заработной платы повышает расходы компании и вынуждает её переходить на более инновационные методы, чтобы нивелировать разницу. Данные, собранные с 2016 по 2020 год, продемонстрировали совершенно противоположное. Эксперты отметили, что за это время почасовая оплата в McDonald’s увеличивалась на 0,7% на каждый процент поднятия минимальной зарплаты. При этом цена стандартного бигмака росла на 0,14%.

Это свидетельствует о том, что работодатели не просто не закрывались, а буквально перекладывали все возросшие расходы на потребителей. Также в 40% заведениях аналитики обнаружили чрезмерно высокий рост оплаты труда. Оказалось, что руководство намеренно повышало его для привлечения потенциальных работников, а это, в свою очередь, негативно отражалось на ценах в меню ресторана.

Источник: rossaprimavera.ru