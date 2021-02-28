Новые квартиры для ветеранов, туманные перспективы «Аэрофлота» в Европе, путешествие из КНДР на дрезине и новый посол Белоруссии в России в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

28.02.2021, 19:31, Разное

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Эта неделя прошла под знаком 23 февраля – Дня защитника Отечества. Как показали события, наша Родина помнит их и чтит. Об этом и другом пойдёт речь в нашем сегодняшнем дайджесте.

23 февраля

Ну что ж, пережили и, слава богу! А вот в Латвии повезло не всем, сразу 300 человек задержала полиция за празднование этого светлого праздника. А вот запрещённый в Прибалтике Олег Газманов не испугался и 100 раз отжался на бровях.

Пентагон подарил Аркадию Бабченко на 23 февраля два часа катания на танке «Абрамс». Своебразный подарок организовало слушателям «Эхо Москвы». Радио весь день крутило немецкие военные марши в знак поддержки Навального.

Поддержка ветеранов

Поддержка ветеранов будет осуществляться на высшем уровне, как и раньше, пообещала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. К 100-летию Победы каждый ветеран Великой Отечественной получит по квартире. Ждать осталось недолго. Другой наш представитель власти – депутат Пётр Толстой пообещал свою поддержку ещё раньше. 9 мая он предложил светить фонариками в поддержку ветеранов. Присоединяйтесь, если вы не фашисты.

Также. Госдума разрешила Росгвардии вызывать на дуэль за оскорбление ветеранов.

Работа с молодёжью

Становится ключевым условиям в сегодняшних реалиях. Чтобы избежать реабилитации нацизма в России запретят играть за Вермахт в World of Tanks. И вообще школьникам не стоит играть в компьютерные игры больше двух часов в неделю, решили в Госдуме, но и слишком увлекаться иностранными языками тоже не стоит, иначе поставят на учёт. Также молодёжи не стоит прибегать к услугам сайта «Призыва нет». Его обвинили в работе на Пентагон.

Свои предложения по воспитанию молодёжи дал и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Он предложил включить в школьную программу компьютерную игру «Бесконечное лето».

Армения

Пришло время поговорить о политическом кризисе в братской для россиян республике. В центре Еревана происходят столкновения сторонников и противников Пашиняна. Без вопросов понятно, что виновником поражения в войне за Нагорный Карабах является лично премьер-министр Пашинян, вовремя не поставивший подпись, от которой бы сразу разбежались бы азербайджанские войска. Если Пашиняна всё же снимут, то он может рассчитывать на должность губернатора Одесской области, это пообещал президент Украины Зеленский, а обещания он исполняет все и всегда.

Если понадобится помощь, Армении готова помочь Турция – давний друг страны. Поддерживает Пашиняна и президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметивший заслуги Никола Воваевича в регионе, и сообщивший, что готов выделить ему подземный Карабах.

Помощи можно попросить и у России, хоть Пашинян, по его словам, знает русский язык процентов на 10, но ему хватает. Готовы к приезду главы правительства и в Ростове. Пятизвёздочный «Президент-отель» срочно ищет обслуживающий персонал со знанием армянского языка и армянской кухни. Так что, зря Пашинян критиковал российское вооружение и говорил, что в дальнейшем будет закупать всё на AliExpress.

Единственным, кто выступил за свержение Пашинян, оказался Навальный. Об этом заключенный оппозиционер сообщил в своём «твиттере».

Белоруссия

Не забудем мы и о другой родственной для нас стране. После плодотворного общения с Путиным в Сочи президент Лукашенко назначил нового посла – Анастасию Вашукевич, более известную широкой публике как Настя Рыбка. Ещё Лукашенко пообещал «сажать и стрелять» владельцев магазинов, где цены на товары не соответствуют государственным.

Хорошие новости и для энергетического сектора страны. Сотрудники БелАЭС вплотную приблизились к пониманию процесса деления ядер.

Навальная

Пока король оппозиции томится в темнице, новым лидером оппозиции стала его супруга Юлия Навальная. В сети появилась, как позже оказалось, недостоверная информация об обладании ей немецким гражданством. Правда, депутат Пётр Толстой считает иначе и потребовал объявить Навальную в международный розыск. А Следственный комитет дело уже возбудил.

А вот немецкая пресса пишет, что Навальная может стать преемницей Меркель на посту федерального канцлера.

Дипломатический скандал

Неприятность произошла в наших отношениях с близкой для нас Северной Кореей. Власти КНДР требуют немедленного возврата дрезины, которую угнал российский дипломат, а пока ситуация не разрешится благополучно, Пхеньян введёт санкции.

Враги наступают

Враги наступают по всем фронтам. Если от поляков мы ждали таких выходок, как попытка демонтажа «Северного потока» аквалангистами, то наглость от Тувалу в отказе подписания с Россией договора о неразмещении оружия в космосе стала неприятной неожиданностью. Однако позиция государства тверда и непоколебима – если не дадут достроить «Северный поток-2», построим «Северный поток-3».

Увы газом всё не заканчивается. «Аэрофлоту» запретят летать в Европу, пока авиакомпания не соблюдет квоту по трансгендерам. Подлый ЕСПЧ восстановил в служении схиигумена Сергия.

Не учли иностранцы одного. Нас голыми руками не взять. Исключительно в целях защиты в Госдуме предложили приравнять учителей английского языка к иностранным агентам, а ещё Госдума рассмотрит возможность введения секретных статей Уголовного кодекса. Так что, накажут всех, кто заслужил и не заслужил.

Здравоохранение и демография

Ближе к завершению нашего обозрения поговорим о приятном – сферах в которых у нас всё хорошо, но мы сделаем ещё лучше. Естественно, не сами, а благодаря депутатам и правительству.

В Минздраве предложили не оказывать медицинские услуги гражданам выше 180 см. Для улучшения демографии ведомство постановило прокалывать каждый десятый презерватив. Верной назвал инициативу депутат Леонид Слуцкий, отметив «не рожала – не баба» и предложил поднимать таким женщинам пенсионный возраст.

Курьёз недели

Остаётся только позавидовать тому, кто нашёл в московском метро утерянный бесхозный контрольный пакет акций «Норникеля».

Вот на этой оптимистической ноте завершилась зима. И мы, следует признать, её пережили. Уже завтра весна, за окном станет веселее и новостей будет ещё больше.

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