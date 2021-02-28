Мнение: Конец глупого и позорного дела

28.02.2021, 19:30, Разное

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А вот такой финал мне нравится!

“Журналистка Светлана Прокопьева в своем фейсбуке днем 15 февраля объявила сбор средств на оплату штрафа в 500 тысяч рублей, назначенного ей судом по делу об оправдании терроризма. Через три часа сумма штрафа была собрана, объявила Прокопьева.

Все деньги, которые останутся после уплаты штрафа, журналистка пообещала перечислить правозащитным организациям. Затем Прокопьева сообщила, что комик Данила Поперечный перевел ей полную сумму, необходимую для уплаты штрафа — 500 тысяч рублей.

6 июля в Пскове суд вынес решение по делу об оправдании терроризма со стороны журналистки Светланы Прокопьевой”.

Комик Поперечный – респект и уважуха!

К сожалению, и даже после этого нельзя сказать, что все неприятности для журналистки, созданные тупейшим и диким обвинением, позади. Ее ведь еще внесли в “список экстремистов Роскомнадзора”, а это означает, что в этот цифровой век Светлана отрезана от любого рода банковских и электронных инструментов: она не может пользоваться банковскими картами, не может получать банковские переводы и т.д. Вот, в частности, и эту сумму Светлане пришлось собирать на счет своей матери.

Всего, как она пишет у себя в ФБ, за два дня было собрано почти 2 млн. рублей (1 млн 995 тыс.) – всё то, что осталось после уплаты штрафа.

“Отчитываюсь: на счет Центра защиты прав СМИ переведена некруглая сумма в почти два миллиона рублей – 1 995 610,03 рубля, если быть точным. Это все деньги, которые оставались на мамином счете в Тинькофф после уплаты моего адового штрафа. Я решила не делить эту сумму между разными правозащитными организациями, а все отдать одной…” – написала Светлана в своем ФБ.

По-моему, зря: надо было оставить себе. В США, насколько я знаю, именно такой порядок: политик собирает пожертвования на свой избирательный счет, проводит кампанию, а после ее завершения волен распоряжаться остатками средств так, как считает нужным. По мне так точно лучше, если бы деньги были у самой Прокопьевой, чем у какого-то неведомого “Центра защиты прав СМИ”.

Я об этом деле подробно писал в прошлом году:

Прокопьеву отдали… под трибунал!



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