Мнение: Ждет ли Россию КНДРизация?
28.02.2021, 19:24,
Разное
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Алексея Навального доставили в ИК-2 во Владимирской области. По приговору он должен провести в этой колонии еще 2,5 года по абсурдному приговору по ст.154.1 УК, которой уже давно нет в уголовном кодексе.
Не верю, что Навальный освободится лишь в 2023 году. Думаю, что это произойдет намного раньше. Не удивлюсь, если это произойдет даже в ближайщие меясцы. Потому что каждый день пребывания Навального в колонии – это день закупоривания России. Чем дольше Навальный в колонии, тем сильнее будут закручивать гайки. Как и в самой России в отношении строптивых, так и за пределами страны уже в отношении России.
Полагаю, что Навальный отсидит весь строк только в одном случае. В случае КНДРизации России….
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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