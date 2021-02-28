 

Мусина за 500 (в следующем месяце) – Личное мнение

28.02.2021, 19:22, Разное
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Современная 26-летняя женщина, наложив инстамасочку на предварительно увеличенные филлерами губы и нарощенные реснички, прямо из соцсетей рассказала нам, имеет ли право мужчина зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц.

https://t.me/lenamiro/8307
Видео: Телеграм

Если мужчине 15, сегодня ему платят 50, а уже в следующем месяце он получит 500, то имеет право.

А если в 30 лет он имеет 15, то к сорока доберётся до 50? Нет, девушку это устроить не может.

Помимо подробнейших объяснений о том, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы поиметь такую красивую девушку, соцсетян объяснила, должна ли работать женщина:

https://t.me/lenamiro/8308
Видео: Телеграм

– Должна ли девушка работать?
– Девушка должна быть чем-то занята.

Ну, чо — логично. Если мужчина в следующем месяце принесёт 500, то девушке, чтобы не заскучать, нужно чем-то заняться. Сначала — в жопинг, потом — шоппинг. В общем, идеальная жизнь идеальной девушки, приехавшей к нам с Дону.

https://t.me/lenamiro/8309
Видео: Телеграм

Если вы думаете, что я сейчас буду мочить эту женщину, то ошибаетесь. Пока молода (ещё года три у неё есть), она может давать в дырочки мужчине, который зарабатывает больше 50 тысяч в месяц. Когда стукнет тридцать, те самые «перспективные» мужики найдут дырочку помоложе, а эту — ну, она так и останется в съёмной однушке в Бутово.

Ошибка таких девчонок не в сумме, которую зарабатывает мужчина. Ошибка в самом принципе — считать чужие деньги.

Если платят 500, миллион, миллиард не тебе, а ему, то тебя это не касается ровным счётом никак.

Намного важнее, сколько платят тебе. Именно с этой суммой ты останешься, когда выйдешь в тираж.

Мусинна же, которого ты называешь своим и считаешь его доходы, в любом случае найдёт что-то получше и помоложе, оставив тебя с твоими доходами.

А сумочку, на покупку которой ты так старательно стимулировала перспективного, как тебе казалось, мусину, возьмут в секонд-хэнд и выплатят за неё 800 рублей.

Дуры, чо. Жалко их за такую тупость. А вас возмущают подобные соски?

Источник: Лена Миро



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