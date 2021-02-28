Трамп решил не создавать новую партию

28.02.2021, 19:20, Новости дня

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет создавать новую политическую партию, о чем намерен объявить на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида), следует из выдержек речи политика, опубликованных телеканалом Fox News.

Публичное выступление в Орландо станет для Трампа первым после его ухода с поста президента США. Бывший глава Белого дома намерен призвать республиканцев к единству и представить предложения по подготовке к промежуточным выборам 2022 года, передает ТАСС.

«Мы не создаем новых партий и не будет разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее», – говорится в публичной речи Трампа.

Ранее сообщалось, что большинство избирателей-республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах президента США, почти половина поддержит и его партию, если он решит ее создать. По словам источников портала Axios, выступление бывшего президента в Орландо станет «демонстрацией силы» и его центральной роли в Республиканской партии.