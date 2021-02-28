 

Мнение: Клуб Зелёной Свиньи, рост госдолга России и взаимное воровство в СССР

28.02.2021, 19:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Вышел новый выпуск «Клуба Зелёной Свиньи» (фрагмент приложен к посту). Мы с Кримсон Альтером обсуждаем советский след в убийстве президента Кеннеди, опасность цифрового доллара и лишение Алексея Навального почётного титула «Узник совести».

2. В 2020 году госдолг России вырос на 40%:

https://www.kommersant.ru/doc/4703374

В общей сложности долговая нагрузка за последние два года увеличилась почти на 50%:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/za-dva-goda-rossiia-uvelichila-gosdolg-na-50-603604382dc57956366ee3d2

Основной рост пришёлся на внутренние заимствования, при этом итоговый размер российского госдолга составляет несущественные по мировым меркам 17,8% ВВП. Смешная цифра, однако всё же коронавирусный кризис в этом году должен завершиться. Самое время пересмотреть траты бюджета и финансовую политику.

3. Коллега monetam нашёл красноречивую карикатуру из журнала «Крокодил»:

https://monetam.livejournal.com/1517339.html

Сейчас, конечно, те годы вспоминаются с недоумением. С автомобилей никто не снимает на ночь ни дворники, ни магнитолы. Воришки, конечно, никуда не делись, однако воровать им теперь сложнее. Кроме того, мы стали значительно богаче. Подержанный дворник уже не является той ценностью, ради которой стоило бы рисковать.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Ученые объяснили опасность ковыряния в носу во время пандемии

05.09 / Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале “Таврида – АРТ” в Крыму

15.10 / Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

27.06 / Дизайнер Аника Керимова не верит в роман Эмина Агаларова и Полины Гагариной

18.08 / Вакцинация против гриппа: почему это важно

29.09 / Мнение: Почти 200 детей, родившихся у суррогатных матерей, из-за карантина застряли в Питере

11.02 / Bellingcat: команда «отравителей Навального» следила за Владимиром Кара-Мурзой-младшим

23.08 / Специалисты узнали еще одну возможную причину развития диабета

17.07 / 20 лет со дня гибели Игоря Домникова

12.12 / Мнение: Демократы похоронят страну своей ПРОгибкостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска