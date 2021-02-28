Мнение: Клуб Зелёной Свиньи, рост госдолга России и взаимное воровство в СССР

28.02.2021, 19:12, Разное

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1. Вышел новый выпуск «Клуба Зелёной Свиньи» (фрагмент приложен к посту). Мы с Кримсон Альтером обсуждаем советский след в убийстве президента Кеннеди, опасность цифрового доллара и лишение Алексея Навального почётного титула «Узник совести».

2. В 2020 году госдолг России вырос на 40%:

https://www.kommersant.ru/doc/4703374

В общей сложности долговая нагрузка за последние два года увеличилась почти на 50%:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/za-dva-goda-rossiia-uvelichila-gosdolg-na-50-603604382dc57956366ee3d2

Основной рост пришёлся на внутренние заимствования, при этом итоговый размер российского госдолга составляет несущественные по мировым меркам 17,8% ВВП. Смешная цифра, однако всё же коронавирусный кризис в этом году должен завершиться. Самое время пересмотреть траты бюджета и финансовую политику.

3. Коллега monetam нашёл красноречивую карикатуру из журнала «Крокодил»:

https://monetam.livejournal.com/1517339.html

Сейчас, конечно, те годы вспоминаются с недоумением. С автомобилей никто не снимает на ночь ни дворники, ни магнитолы. Воришки, конечно, никуда не делись, однако воровать им теперь сложнее. Кроме того, мы стали значительно богаче. Подержанный дворник уже не является той ценностью, ради которой стоило бы рисковать.