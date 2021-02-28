«Не дам!» – шведская журналистка охарактеризовала подход Москвы к Арктике фразой из российского мультика

28.02.2021, 18:52, Новости дня

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Хотя Кремль известен своей склонностью к импровизациям, в Арктике он следует выверенному долгосрочному плану, который заключается в том, что сделать этот регион исключительно российским, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. Тем не менее, как отмечает журналистка, хотя Москва и наращивает там своё военное превосходство, собираясь также сделать из Северного морского пути выгодное предприятие, пройдёт немало времени, прежде чем вложения в Арктику начнут окупаться.



Reuters

Кремль известен своей склонностью к импровизациям. Однако, когда дело касается Арктики, то речь идёт не об импровизации, а долгосрочном плане. Если вкратце, то его цель состоит в том, чтобы сделать Арктику исключительно российским владением, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

Политику Кремля в Арктике можно сравнить со сценой из известного российского мультсериала «Маша и медведь». Двум главным героям мультика сказали заняться раздачей новогодних подарков, однако Маша отдавать их не хочет. Поэтому она ложиться на гору подарков и твёрдо говорит: «Не дам!»

«Этими же двумя словами можно охарактеризовать подход российского руководства к Арктике», — замечает журналистка.

Около половины суши в Арктике и так уже принадлежит России. Тем не менее, по мере таяния льдов в этом регионе появляются новые острова и водные пути. При этом для Кремля сохранение и расширение контроля над всей этой территорией является стратегической и приоритетной задачей.

Когда в 2007 году российская исследовательская экспедиция театрально установила на дне Северного Ледовитого океана флаг из титана, это был не только спектакль для внутреннего пользования, но и сигнал внешнему миру. В том же году РФ подала заявку в ООН на расширение своих территориальных вод вплоть до Северного полюса. Между тем, в 2015 году РФ подала новую заявку, где утверждает, что континентальный шельф Сибири простирается до самого Северного полюса.

В то же время РФ наращивает свой военный потенциал в Арктике, развёртывая там базы. Москва вкладывает крупные ресурсы в производство боевого снаряжения, которое можно использовать в экстремально холодных погодных условиях.

Вместе с тем РФ полна решимости установить полный контроль над Северным морским путём. Речь идёт о новом морском пути из Европы в Азию, который становится более доступным по мере отступления льда. Россия, в частности, планирует взимать сборы за транзит и развернуть там разнообразные системы обслуживания, в рамках которых коммерческие суда будут нанимать в эскорт российские ледоколы, учитывая, что в этой сфере у Москвы конкурентов нет: РФ — это единственная страна в мире, которая располагает атомным ледокольным флотом.

Тем не менее, без всяких сомнений, российские эксперты предупреждают, что пока этот регион станет экономически рентабельным, пройдёт немало времени. Северный Ледовитый океан мелок, в то время как в той местности нет складов c топливом и станций техобслуживания. Кроме того, по мнению ряда аналитиков, глобальное потепление вынудит Россию тратить такие колоссальные средства, что доходы от Арктики будут меркнуть на их фоне.

«Однако Кремлю в Арктике остаётся заниматься лишь одним: пытаться закрепить за собой каждую новую часть региона, до которой только можно дотянуться», — подытоживает Анна-Лена Лаурен.