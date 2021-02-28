Expressen – Европе стоит перенести битву с коронавирусом в Африку — это пойдёт на пользу ей самой

28.02.2021, 18:52, Новости дня

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Европе стоит прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона и начать поставлять африканским странам прививку от коронавируса в товарных объёмах с целью вакцинации медработников, пишет Expressen. Как отмечает газета, дело здесь не только в геополитике и опасениях насчёт роста влияния РФ и Китая, но и в подавлении очагов новых потенциально опасных штаммов вируса.



Reuters

26 января в реанимации зимбабвийской столицы Хараре скончался кардиолог Джеймс Гита Хаким, пополнив, таким образом, список из шести выдающихся врачей, умерших в этой стране от COVID-19 только в январе, пишет Expressen.

Нехватка средств индивидуальной защиты и тяжёлые условия труда ведут к высокой смертности среди врачей и медсестёр по всей южной части Африки. Пандемия стала серьёзным ударом по местным системам здравоохранения, которые и так страдают от острой нехватки врачей: например, в Зимбабве на 100 тыс. жителей приходится всего 16 врачей, в то время как в Швеции эта цифра составляет 420.

Между тем, появление вакцин от коронавируса вряд ли может утешить Африку. Богатые западные страны обещали ей помочь как деньгами, так и остатками запасов вакцин, однако поставки постоянно задерживаются. Южная Африка — это единственная страна к югу от Сахары, которая начала кампанию по вакцинации в принципе.

Однако пока Африка ждёт вакцину, всё большее количество сотрудников в сфере здравоохранения подхватывают заразу. Ситуация усугубляется ещё и тем, что болезнь куда охотнее выкашивает именно пожилых и более опытных врачей. Например, Джеймс Гита Хаким (67 лет) был крайне активным врачом, который участвовал в работе нескольких региональных и международных организаций. Эксперты предупреждают, что гибель подобных людей может привести к тому, что здравоохранение во многих африканских странах будет отброшено на 20 лет назад.

Именно поэтому, продолжает Expressen, плану президента Франции Эммануэля Макрона, который тот представил на прошлой неделе, следует уделить серьёзное внимание. В частности, французский лидер предложил Западу в кратчайшие сроки вакцинировать 6,5 миллионов медицинских работников в Африке. 13 миллионов доз, необходимых для подобного предприятия, составляют лишь 3,4% от общего объёма вакцин, заказанного Европой.

Конечно, признаёт издание, когда французские президенты начинают проявлять интерес к Африке, подобный энтузиазм нужно воспринимать с долей скепсиса. В данном случае геополитика играет немалую роль, ведь Макрон предупредил, что если Африка не дождётся помощи от Запада, она обратится за ней к РФ и Китаю. Тем не менее состязание в стиле «кто будет поставлять Африке вакцины» выглядит как благородная великодержавная игра.

Кроме того, вакцинация Африки несёт в себе явные преимущества не только для этого континента, но и для самой Европы. Появление новых штаммов вируса, отличающихся повышенной заразностью, говорит о том, что Швеция не сможет выдохнуть с облегчением до тех пор, пока ситуация не устаканится, в том числе и в Африке. Пока инфекция есть хоть в каком-либо уголке Земли, есть угроза того, что вирус мутирует, а все вакцины окажутся бесполезными. Чем больше людей заражается вирусом, тем больше рискует мир.

Хотя предложение Макрона не в силах полностью решить эту проблему, стремительная вакцинация нескольких миллионов африканских врачей и медсестёр облегчит реализацию более масштабных прививочных программ на позднем этапе пандемии, когда будет доступно больше доз препаратов.

Более того, нынешняя пандемия — далеко не последняя. Мир будет страдать от новых болезней. При этом пять из восьми вирусов, которые вызывают наибольшее беспокойство ВОЗ, происходят именно из Африки. Один из этих вирусов — это лихорадка Эбола, смертность которой составляет около 60%. Во время крупной вспышки этого заболевания в 2014 году его заразность повысилась, что привело к тому, что густонаселённая Нигерия оказалась не в силах сдержать наступление вируса.

«Защищая врачей и медсестёр, которые борются с COVID-19 на передовой, мы способствуем росту вероятности того, что новые вспышки будут вовремя обнаружены и подавлены. Вакцины для Африки способны довольно эффективно защитить также и Европу», — подытоживает Expressen.