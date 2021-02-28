DT – Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики США

28.02.2021, 18:52, Новости дня

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Продвижение администрацией президента США Джо Байдена «зелёной» энергетики играет на руку Китаю, но ослабляет американскую экономику, заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео. Как отмечает The Daily Telegraph, выступление Помпео на конференции консервативных кругов США вновь заставило американцев говорить о том, что политик рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году.



Reuters

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео высказался относительно политического курса администрации бывшего президента Дональда Трампа, который ставил американцев превыше всего, и осудил действия нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, которые лишь ослабляют экономику страны, пишет The Daily Telegraph.

В ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо Помпео заявил, что под руководством Трампа «неоднократно передавал послания плохим парням по всему миру о том, что если тронешь американца, дорого за это заплатишь».

В частности, бывший госсекретарь указал на убийство в результате удара американского беспилотника иранского генерала Касема Сулеймани, который «больше не причиняет неприятностей американцам».

Помпео также похвастался тем, что своими действиями навлёк на себя гнев Ирана и Китая, которые ввели против него санкции. «Но я горжусь нашей борьбой… мы кардинально изменили статус-кво», — добавил политик под громкие аплодисменты присутствовавших на конференции.

Кроме того, Помпео обвинил администрацию Байдену в капитуляции перед Китаем и ослаблении экономики США за счёт продвижения «зелёной» энергетики. Так, бывший госсекретарь счёл, что в Пекине чрезвычайно рады возвращению Вашингтона в Парижское соглашение по климату, из которого США вышли при Трампе. При этом, по мнению Помпео, из-за возвращения страны в невыгодное соглашение «американские трудящие проиграли».

Как отмечает The Daily Telegraph, речь Помпео вновь привела к спекуляциям относительно того, что бывший госсекретарь рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году. По словам политика, в подобном случае он будет придерживаться курса Трампа, так как он позволил добиться целого ряда достижений.