Мнение: АПЛ “Джон Уорнер” была готова атаковать российские корабли

28.02.2021, 18:48, Разное

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Американские СМИ сообщают, что во время ударов по Сирии в 2018-м году, американская АПЛ класса "Вирджиния" находилась в боевой готовности для атаки на российские боевые корабли, в случае, если бы они атаковали корабли США наносившие удары.

В апреле 2018 года, АПЛ USS John Warner, подводная лодка военно-морского флота США класса «Вирджиния», была готова потопить российские военные корабли, если они ответят на авиаудар США по Сирии, сообщил канал Fox News в пятницу.

Согласно Fox News, АПЛ John Warner находилась в подводном положении и была готова противостоять любому потенциальному ответу со стороны российских военных кораблей. Подводная лодка класса «Вирджиния», впервые участвовавшая в бою во время удара 2018 года, была готова ответить на возможные действия России против американских кораблей, развернутых в этом районе, в том числе того корабля, который находился там в качестве приманки и не запускал никаких ракет по Сирии, сообщил телеканал.

В статье сравнивается санкционированный Трампом авиаудар 2018 года с атакой в четверг, проведенной по приказу действующего президента США Джо Байдена, на объекты, используемые поддерживаемыми Ираном ополченцами в восточной Сирии,.

Телекомпания сообщила, что во время удара в четверг ракеты «Томагавк» не использовались, удар был предупреждением для Ирана, и что район бомбежек не контролировался сирийским правительством в течение многих лет. По данным Fox News, боевики, убитые в четверг на востоке Сирии, скорее всего, не были сирийскими гражданами. Если сравнивать с ударом 208 года, то администрация Трампа нанесла авиаудары по объектам, принадлежащим сирийскому правительству. Телеканал упомянул, что в апреле 2017 года по сирийской авиабазе было выпущено более 50 ракет Tomahawk.

В апреле 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп одобрил запуск крылатых ракет Tomahawk для уничтожения, как утверждает Вашингтон, лабораторий химического оружия, принадлежащих сирийскому правительству.

По району, который подвергся бомбардировке в четверг, удары наносились и тогда когда у власти был Трамп. В декабре 2019 года бывший президент США одобрил нанесение авиаударов по боевикам в восточной Сирии и западном Ираке.

http://perevodika.ru/articles/1210793.html – цинк

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