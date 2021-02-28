Во Львовской области собаки принесли хозяину человеческую ногу, позже нашли тело

28.02.2021, 18:46, Новости дня

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27 февраля в селе Гологоры Львовской области собака местного жителя принесла во двор человеческую ногу. Об этом со ссылкой на полицию сообщил 28 февраля “Золочів.нет”.

Следователь полиции Николай Яремчук рассказал изданию, что нога имеет повреждения, ее передали на экспертизу.

Правоохранители предполагают, что найденная часть тела принадлежит пропавшему без вести местному жителю, но не исключают, что она может иметь и иное происхождение.

“Золочів.нет” напоминает, что 23 ноября 2020 года вышел из дома и пропал 62-летний житель Гологор Михаил Ганец.

Позже издание сообщило со ссылкой на полицию, что тело мужчины нашли, его отправили на экспертизу. По предварительным данным, речь идет именно о пропавшем без вести.

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