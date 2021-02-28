“Осталась одна фигура, которая занимает позицию над схваткой. Это Тимошенко”. Политтехнолог Гайдай считает, что Зеленскому нужно искать союзников в Раде

28.02.2021, 18:46, Новости дня

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После вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко в Украине начался политический кризис, считает политтехнолог Сергей Гайдай.

25 февраля он написал в Facebook, что последние решения президента Украины Владимира Зеленского по санкциям, в том числе применение ограничений к нардепу от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку и к его окружению, привели к тому, что “некоторые избиратели Петра Алексеевича [Порошенко] уже начали было всерьез похваливать и поглядывать в сторону Владимира Александровича”.

“Но события, связанные с делом Стерненко, резко поменяли ситуацию. Теперь сторонники Петра Алексеевича и радикальные патриоты вновь консолидированы и готовы к протестам. Явно неправомерное и несправедливое решение прогнившей судебной системы, которую, кстати, “реформировал” Порошенко, снова поставило Зеленского на растяжку. Теперь ему придется воевать на два фронта, а в такой войне, как мы знаем, редко побеждают”, – отметил Гайдай.

В Украине несколько кризисов – социальный, политический, экономический и военный, считает Гайдай.

По его мнению, у Зеленского “нет ни плана, ни стратегии, ни видения”, как выводить Украину из этой ситуации. Также, как пишет политтехнолог, у президента нет сильной команды, а парламентское монобольшинство – фракция “Слуга народа” – оказалось ненадежным, “переполненным группами влияния и лоббистами, совсем не лояльными к президенту”.

“Зеленский остается слабым президентом. […] Что же ему делать, чтобы победить в этой войне? Прежде всего, безусловно, сконцентрировать боевые действия на одном фронте. Ему надо лично вмешаться в ситуацию со Стерненко, как бы его кто ни обвинял в ручном управлении и действиях вне законов. В этой стране нет законов, нет работающей судебной системы, и, по сути, сейчас только и остается надежда на это самое ручное управление президента как на последнюю инстанцию справедливости, которой для большинства украинцев всегда и был президент”, – пишет Гайдай.

Он считает, что главе государства нужно “провести чистку у себя в рядах”.

“Слабое правительство во главе с [Денисом] Шмыгалем, налоговики во главе с [нардепом от “Слуги народа” Даниилом] Гетманцевым, которые привыкли видеть в бизнесе дойную корову для бюджета, любители миллионных премий [глава “Нафтогазу” Андрей] Коболев и [и.о. министра энергетики Юрий] Витренко, которые повышают цены на газ и тепло, и подобные им персонажи, которые вовсе не бедствуют, но предлагают народу жить за чертой бедности. Такие люди ведут президента в пропасть. Где же искать союзников? Скажу парадоксальную, но простую формулу: когда выбора нет, нужно брать то, что есть. Осталась одна политическая фигура, которая пока занимает позицию над схваткой. Это [Юлия] Тимошенко с ее “Батьківщиною”, – считает политтехнолог.

Гайдай отметил, что в 2019 году принимал участие в предвыборной кампании Тимошенко.

“Мне нравился ее “новый курс” и то, что она пыталась поменять свою целевую аудиторию – от людей патерналистски зависимых на людей интеллектуальных, умеющих думать стратегически. Она собрала целый пул экспертов и говорила о “новом курсе”, в котором важны были не только темы тарифов, но и тема смены самой архитектуры власти – с узурпаторско-президентской схемы в сторону более присущей и подходящей Украине схемы премьерской республики. Сейчас Тимошенко, как засадный полк, может стать необходимым резервом для президента”, – пишет эксперт.

Он считает, что результаты местных выборов показали: Тимошенко остается сильным политическим авторитетом для значительной части населения Украины.

“Возможно, пришло время Зеленскому менять правительство и открывать третий фронт – фронт экономических преобразований и изменения уровня жизни. Кто как не Тимошенко знает, где зарыты ресурсы украинской энергетики? Возможно, именно она сумеет расправиться с олигархатом и монопольными схемами в тарифной политике. Эта повестка дня уже многие годы – один из ее политических программных пунктов. Кроме того, для Тимошенко, возможно, это редкий случай наконец доказать свою политическую состоятельность, а не тихо прозябать на политических задворках. Поэтому у Юли есть все мотивы достичь заметных результатов на посту премьера.

Распускать Раду Зеленскому не выгодно. Лучше приводить в чувство свою фракцию. Внеочередные выборы больше не дадут ему парламентского большинства. А вот сменить правительство и найти в Раде союзников, возможно, стоит. И новое правительство должно быть не просто назначено из лояльных к нему людей. Оно должно быть коалиционным. В Раде такую коалицию “Слуги народа” могут создать только с “Батьківщиною” и, возможно, с “Голосом”, если там хватит мудрости и сил пойти на такой шаг. По другую сторону баррикад останутся те, кто там и так давно находится вместе, сегодня тайно, а завтра явно: ОПЗЖ и “Евросолидарность”, – добавил Гайдай.

https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/10224287113706381

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко 23 февраля в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. 27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений.

Партия “Батьківщина” находится в оппозиции к власти с ноября 2019 года. Тимошенко объявила о переходе после принятия в первом чтении закона о рынке земли.

В “Слуге народа” не исключали возможность коалиции с “Батьківщиною”. “Что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией, или группой, то это – открытый диалог”, – говорил глава парламентского монобольшинства Давид Арахамия 1 февраля.

Сама Тимошенко тогда сказала, что ее политсила готова к объединению, если президент инициирует его “ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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