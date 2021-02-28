Луценко будет телеведущим на “5 канале”

28.02.2021, 18:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет сотрудничать с “5 каналом”. Об этом “Буквам” сообщила 28 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган.

“Да, сотрудничество Юрия Луценко и “5 канала” планируется. Но больше деталей пока не хочу раскрывать”, – сказала она.

В комментарии “Детектор медиа” генеральный директор “5 канала” Владимир Мжельский подтвердил эту информацию.

“Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу. Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю”, – сказал он.

По словам Мжельского, программу официально представят 1 марта.

“5 канал” связывают с пятым президентом Украины, нардепом от “Европейской солидарности” Петром Порошенко.

Луценко был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года.

В начале 2000-х он был главным редактором еженедельника “Грани плюс”.

—