 

“Угроза передачи относительно невелика”: Ученые заявили о преувеличении опасности коронавируса на поверхностях

28.02.2021, 18:42, Разное
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Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятность передачи коронавируса в человеческий организм посредством контакта с зараженной поверхностью. По словам исследователем, опасность вышеупомянутого способа инфицирования является несколько преувеличенной.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Ла-Троба (Мельбурн, Австралия), стала привычка многих граждан данной страны в период пандемии обязательно и тщательно дезинфицировать продукты, купленные в магазинах, а также выполнение специальными бригадами ряда постановлений местных властей по дезинфекции большого количества больших и малых объектов в населенных пунктах Зеленого континента: кнопок светофора, скамеек, заборов и т.п. После проведения соответствующих тестирований эксперты пришли к выводу, что более существенной опасностью передачи SARS-CoV-2 все же обладает аэрозольный способ, при котором инфицированное лицо, находящееся в тесном контакте с другим индивидуумом, передает последнему совокупность мелких жидких частиц, содержащих патоген, особенно – посредством чихания или кашля. “Я хочу прояснить, что ничего не должно измениться с точки зрения мытья рук и личной гигиены. Однако мы можем меньше беспокоиться о мытье каждой поверхности 20 раз в день и просто сосредоточиться на хорошей гигиене рук и социальном дистанцировании, а также оставаться дома во время болезни, чего должно быть более чем достаточно, чтобы остановить распространения вируса”, – подчеркнул один из авторов исследования, доцент Хассан Валли.

Впрочем, специалист упомянул, что передача вируса через поверхности не является невозможной и, в принципе, может представлять в определенной ситуации опасность, которую не стоит игнорировать. “Но мы должны признать, что угроза передачи через поверхности относительно невелика”, – резюмировал Валли. Материалы исследования были опубликованы в The Guardian.

Источник: www.mk.ru



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