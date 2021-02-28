 

Медки назвали эффективные упражнения для снижения давления

28.02.2021, 18:42, Разное
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Медики назвали самые эффективные упражнения, которые нужно выполнять для снижения давления. По их словам, последствия гипертонического криза являются непредсказуемыми.
Человек из-за постоянно повышающегося давления может заработать инсульт, не исключено наступление сердечного приступа и развитие слабоумия. Чтобы снизить вероятность появления всех этих последствий, важно увеличить физическую активность.

На организм положительно влияет выполнение различных видов упражнений. Медики советуют уделить внимание аэробике. Важно найти баланс между максимальной эффективностью работы сердца и предотвращением чрезмерной нагрузки на организм. Безопасными аэробными занятиями являются ходьба, плавание, танцы, велопрогулки, бег трусцой, плавание, теннис. Также врачи считают, что можно при желании заняться садоводством.

Каждый взрослый человек должен быть физически активен не менее 30 минут в день пять раз в неделю. Важно, чтобы спортивные упражнения не доставляли никакого дискомфорта. Кроме того, большое значение имеет дыхание: когда возникает потребность делать более частые и глубокие вдохи, нужно снизить темп.

Источник: www.express.co.uk



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