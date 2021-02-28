 

Анна Семенович объяснила, почему рассталась с возлюбленным

28.02.2021, 18:42, Разное
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Популярная российская певица Анна Семенович рассказал, почему перед днем рождения рассталась со своим возлюбленным. По ее словам, рядом должен находиться настоящий мужчина, который должен таковым быть, а не казаться.
1 марта Анна Семенович отметит 41-летие, она ждет, когда начнется новый этап в жизни. Артистка заявила, что станет еще на один год прекраснее. Ей всегда нравилась дата рождения, ведь именно в этот день начинается весна, когда у людей много надежд и положительных эмоций.

Уходящий год Анна Семенович поблагодарила за то, что он был поучительным. Артистка много что поняла и усвоила все уроки. Она не только рассталась с возлюбленным, но и научилась получать наслаждение от спокойствия, вкусно готовить и хорошо гладить одежду. Артистка сделала большой прорыв в умении принимать. Также она поняла, как можно трансформировать энергию в состояние любви.

Для своих поклонников экс-солистка группы «Блестящие» готовит большой музыкальный сюрприз. Семенович выразила благодарность фанатам за тепло и любовь. Также она не забыла сказать «спасибо» всем, кто делает ей больно, ведь от этого знаменитость только становится сильнее.



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