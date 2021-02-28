Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в Москве

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28.02.2021, 18:30, Новости дня
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В результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел днем 28 февраля в ТЦ в районе Перово, сведения о состоянии других детей, находившихся в момент обрыва аттракциона в детской зоне, уточняются, передает РИА «Новости».

Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре, рассказала Нефедова. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Между тем представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что ребенок упал с неисправного аттракциона, следствие также начало проверку, передает ТАСС.

В октябре прошлого года в Москве ребенок упал с аттракциона в игровой зоне ТЦ.



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