Ученые объяснили, чем Галилей не угодил церкви

28.02.2021, 18:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Принято считать, что Галилео Галилей был осужден инквизицией только за то, что выдвинул гелеоцентрическую теорию устройства окружающего мира в противовес тому, что наука утверждала, якобы Земля находится в центре Вселенной. Но это не совсем так, отмечают современные историки.

Римская церковь, на самом деле, исследовала вопрос о теории итальянского астроному на протяжении 1615 года, а свой вердикт инквизиция вынесла только в 1616-м. Если бы речь шла только о мракобесии, которое позволило обвинить Галилея в ереси, то на это понадобилось бы всего два-три заседания.

Но дело было иначе. Церковники требовали от Галилея, чтобы тот представил неопровержимые доказательства, а он не смог сделать этого и, в результате, сам потребовал, чтобы ему поверили на слово. Но церковь посчитала, что Галилей хочет, чтобы ему верили как святому писанию, а потому осудила его.