Создан искусственный интеллект для написания курсовых работ

28.02.2021, 18:00, Новости дня

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В Соединенных Штатах представили новый искусственный интеллект с расширенными возможностями. В частности, ИИ способен писать курсовые работы для студентов колледжа. Они выходят неидеальными, отмечает разработчик. Однако преподаватель сможет поставить за такое качество исполнения работы твердую тройку.

Ранее искусственный интеллект обучили писать простые новости для интернет-изданий. В данном случае речь идет о следующем шаге на пути развития в данной сфере, утверждают ученые. Ведь курсовая работа намного сложнее обычной заметки.

Кроме того, искусственный интеллект отлично играет в шахматы, побеждает в видеоиграх и учится рисовать картины или писать музыку. Сферы применения современного ИИ практически неограничены.