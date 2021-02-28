В парламенте Армении допустили импичмент президента Саркисяна “за грубое нарушение конституции”

28.02.2021, 17:56, Новости дня

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В правящей фракции “Мой шаг” парламента Армении заговорили о возможности импичмента президента страны Армена Саркисяна. Об этом написал в Facebook 28 февраля депутат от этой фракции Ваагн Овакимян.

Поводом этому послужил отказ Саркисяна подписать указ премьера Армении Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Депутат полагает, что согласно статье 139 конституции президент имеет право вернуть с возражениями проект указа.

“На первый взгляд может показаться, что Саркисян всего лишь воспользовался своим полномочием, возвращая премьеру проект указа о снятии начальника Генштаба. Но это на самом деле не так. Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий”, – считает Овакимян.

https://www.facebook.com/vahagn.hovakimyan/posts/10224415769045857

Произвольная реализация президентом своих полномочий может поставить под угрозу госбезопасность и привести к дестабилизации обстановки, заметил политик. По словам депутата, можно констатировать очевидные основания для начала процесса импичмента президента на основании грубого нарушения статьи 141 конституции. В этой статье сказано, что президента Армении можно отстранить от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение конституции.

Чтобы получить заключение о наличии оснований для отстранения президента, Национальное собрание постановлением, которое приняло большинство депутатов, обращается в Конституционный суд. Затем парламент выносит постановление об отстранении президента на основании заключения Конституционного суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Всего в парламенте Армении седьмого созыва три фракции. В самую большую парламентскую фракцию “Мой шаг” входят 83 депутата. Во фракции “Процветающая Армения” – 24 депутата, а в “Просвещенной Армении” – 17 депутатов. Еще восемь депутатов считаются внефракционными.

Пашинян сообщил об увольнении Гаспаряна 25 февраля. Это стало следствием требования Генштаба ВС Армении немедленной отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватные решения. Саркисян считает, что проект указа Пашиняна об увольнении Гаспаряна в корне противоречит конституции страны. Президент не стал подписывать документ и вернул его с возражениями. Пашинян в ответ призвал своих сторонников выйти 1 марта на митинг на площади Республики в Ереване.

Заявлению военных предшествовало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне в интервью порталу 1in.am Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе российские ракеты “Искандер” “не взорвались” или “взорвались, например, на 10%”. “Может быть, это было оружие 80-х?” – сказал Пашинян.

Хачатрян в беседе с журналистами Yerevan.Today по поводу “Искандеров” сначала “долго смеялся”, после чего отметил, что “это невозможно”. Позже минобороны Армении заявило, что слова Хачатряна были искажены. Хачатрян был уволен указом президента Саркисяна по предложению Пашиняна.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

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