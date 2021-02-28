Украинские медики утверждают, что им приходится утилизировать часть доз вакцины от коронавируса

28.02.2021, 17:56, Новости дня

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Часть доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), которыми прививают в Украине, приходится утилизировать. Об этом телеканалу “Дом” сообщила 28 февраля инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

“Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранение флакона должно быть не более шести часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и шесть доз утилизировали”, – сказала она.

По словам медиков, уничтожать приходится неиспользованные дозы из ампул, каждая из которых содержит 10 доз.

Комментируя ситуацию, в Минздраве отмечают, что не запрещают использовать остатки вакцины для тех, кто не входит в список прививаемых в первую очередь.

“Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, что если у вас есть несколько желающих и у вас остались, к примеру, три дозы, то мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько – первым будет [вакцинирован] тот, имеет сопутствующие болезни”, – объяснил глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

За последние сутки в Украине ввели 90 доз вакцины от коронавируса.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. В первый день успели сделать 159 прививок.

25 февраля во всех областях Украины уже начали делать прививки.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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