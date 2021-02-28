Вакцинация от COVID-19 в Украине. Шмыгаль назвал срок, за который все желающие получат препарат

28.02.2021, 17:56, Новости дня

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В Украине все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до конца года, страна заключила контракты на поставку 30 млн доз вакцин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 февраля в Facebook.

“Вакцинация проходит в соответствии с национальным планом и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Украина заключила контракты на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это – наш путь возвращения к привычной жизни”, – написал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/276340457266498

В Украине на следующей неделе представят новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение “Дія”, пообещал он.

С начала вакцинации в Украине привился уже 3141 человек препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), отметил глава правительства. За последние сутки в Украине от COVID-19 привили 90 человек.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. В первый день успели сделать 159 прививок. 25 февраля во всех областях Украины уже начали делать прививки.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca.

Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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