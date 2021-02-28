Винник: Мама умерла. Я на траву сел… И сказал: “Едем на концерт”. И вышел на сцену

28.02.2021, 17:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону украинский певец Олег Винник подтвердил, что выходил на сцену в день смерти матери.

“Я узнал [что мама умерла]. Было так, что мы в тур поехали 29-го, если не ошибаюсь, мая 2018 года. На стадионный тур. Мы начинали с Тернополя. Едем в Тернополь. Я спал. Сзади диван, и я сплю, сплю. А Саня: продюсер – сидит, и ему пишут, ссылки бросают: ТСН, пресса уже напечатала, что мамы нет. Сын едет на концерт, спит в бусике… А это же понятно, что с секунды на секунду я мог бы проснуться и открыть мобилку, и прочитать. Ну и так остановили на заправке – Саня мне все изложил. Я на траву сел… И сказал: “Едем дальше”. Я вышел на сцену в Тернополе”, – рассказал певец.

По его словам, он “первым делом рассказал”, но его “засудили, естественно”, и “не по-детски”.

“Люди купили билеты на стадион. Хоть кто-то понимает, что такое продать в Тернополе стадион артиста? Не бэнда, не футбола, а одного человека. А там далеко не все из Тернополя, а едут из районных центров и так далее. Можно себе представить. Да, они бы меня поняли, зрозуміли: мама вмерла. Понятно, они все приедут, заберут свои деньги, сдадут билеты. […] Насколько было исторически больно, насколько все… Мир другой, люди… Никто, ни один человек, не ушел с концерта. Никто”, – объяснил Винник.

Он подчеркнул, что тогда после концерта “поехали назад 440 километров”.

“В 11 утра я приехал – похоронили маму. И сразу поехали на концерт следующий”, – отметил певец.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Свою карьеру певец начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.

Отец певца Анатолий Винник скончался в декабре 2013 года, мать Анна Винник – в мае 2018-го.

—