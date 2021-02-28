 

Эксперты ВОЗ обнаружили признаки более раннего появления коронавируса нового типа в Китае

28.02.2021, 17:52, Разное
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Представительская миссия ВОЗ, проводящая изыскательские работы в Китае, недавно в ходе своей работы обнаружила, что вспышка коронавируса в Ухане в декабре 2019 года имела более обширный масштаб, чем считалось ранее. Также было установлено, что на упомянутый период с Поднебесной существовало более десятка разновидностей SARS-CoV-2.
Коллектив китайских ученых предоставил группе ВОЗ информацию, содержащую данные о 174 инцидентах коронавируса в Ухане и прилегающих территориях в декабре 2019 года. Причем сотня из них была подтверждена результатами лабораторных исследований, а остальные – клиническими диагнозами пациентов. Ведущий исследователь международной миссии Бен Эмбарек подчеркнул, что данное количество вероятных тяжелых случаев является большим, чем предполагалось ранее, а это значит, что опасный вирус мог поразить около тысячи человек в Ухане в вышеупомянутый период. Также специалисты впервые смогли собрать 13 разных генетических штаммов SARS-CoV-2, циркулировавших в Китае в декабре 2019 года. Их совмещение с информацией о пациентах в стране за указанный год может способствовать пониманию вопроса о географии и реальном времени появления болезни еще до позапрошлогодней зимы.

Резюмируя результаты исследования Эмбарек отметил, что обнаружение такого числа модификаций коронавируса свидетельствует о большем сроке распространения эпидемии в Ухане, чем один месяц. И, соответственно, собранная генетическая информация может являться первым физическим доказательством упомянутой гипотезы, появившемся на международном уровне.

Источник: 360tv.ru



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