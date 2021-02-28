Ученые: Нефть является возобновляемым ресурсом

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28.02.2021, 17:52, Разное
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Международная группа исследователей доказала, что нефть является возобновляемым ресурсом. Цианобактерии в океанах способны синтезировать до 600 млн метрических тонн нефтяного углеводорода в год.
Столь масштабные объёмы нельзя использовать для создания топлива, ведь практически сразу они поглощаются другими микроорганизмами. Всего в океанах насчитывается около 2 млн тонн нефти, которая не используется. Несмотря на это, учёные провели эксперимент по выработке нужного вещества в лабораторных условиях. Оказалось, что даже в этом случае цианобактерии могут выделять пентадекан, а это вещество является главным составляющим дизельного топлива. Сетевой аналитик Александр Розов объяснил, что это исследование помогло доказать важность нефтепродуктов в обычной экосистеме. В частности, синезелёные водоросли используют нефть как источник питательных веществ и выделяют при этом важный для жизни на Земле кислород. Именно поэтому, уверен эксперт, на планете задолго до появления человека началось накопление этого вещества в атмосфере, что и позволило впоследствии зародиться жизни.

В завершении Розов объяснил, что нефть занимает важное место в экоцикле Земли и, вопреки мнению многих борцов за экологию, не является антропогенным загрязнителем. Также аналитик не сомневается в важности новых открытий. Они позволят в будущем создавать целые фермы с цианобактериями, которые смогут обеспечивать всё человечество необходимым количеством топлива фактически вечно.

Источник: newizv.ru



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